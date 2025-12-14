VIDEO / Pogledajte kako je Ajax bez Šutala slavio u velikom derbiju

U derbiju 16. kola nizozemskog nogometnog prvenstva Ajax je pobijedio Feyenoord s 2-0
Golove za Kopljanike zabili su Davy Klaasen u 13. minuti, te Jorthy Mokio u četvrtoj minuti nadoknade.
Josip Šutalo nije nastupio zbog ozljede za Kopljanike, koji su trenutačno treći s 29 bodova.
Feyenoord na drugoj poziciji ima 34 boda, a vodi PSV s 43 boda.
