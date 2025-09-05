VIDEO / Pogledajte golčinu bivšeg Dinamovog igrača za reprezentaciju

Podijeli :

Nastavile su se afričke kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, a jedna od ključnih utakmica bila je između Južnog Sudana i Demokratske Republike Kongo. Kongoanci su tražili učvršćivanje na vrhu skupine, a u prvom poluvremenu su napravili veliki korak prema tomu. S dva gola Cedrica Bakambua, igrača Real Betisa, budućeg Dinamovog protivnika poveli su s 2:0, a onda su krajem prvog dijela došli do 3:0. Tada je lijep pogodak zabio Nathaniel Mbuku, bivši Dinamov igrač koji sada igra za francuski Montpellier. Mbuku se nakon kornera oslobodio na desnoj strani napada te je lijevom nogom sjajno pogodio za 3:0 na poluvremenu.

DR Kongo je na kraju slavio s 4:1 te je povećao prednost na vrhu pred Senegalom. Trenutno su na četiri boda prednosti pred Senegalom i Sudanom koji večeras od 21 sat igraju međusobni dvoboj.

Ostalo je tri kola do kraja afričkih kvalifikacija, a svi prvoplasirani idu izravno na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Četiri najbolja drugoplasirana igrat će doigravanje u kojem će pobjednik mini turnira otići u interkonfederacijski playoff.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.