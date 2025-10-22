VIDEO / Pogledajte glupost Duranta zbog koje su poludjeli svi u Oklahomi

Suci su progledali kroz prste NBA legendi koja je napravila veliku pogrešku u završnici prvog produžetka.
Kevin Durant mogao je postati tragičar prvog susreta nove NBA sezone između svog Houstona i Oklahome, i to u debiju za Rocketse.
U završnim trenucima prvog produžetka, nakon što je Shai Gilgeous-Alexander bio blokiran, Durant je uhvatio loptu i zatražio time-out 1.3 sekunde prije kraja. Naizgled ništa sporno — osim što njegova momčad više nije imala pravo na minute odmora.
Prema pravilima, takav potez se kažnjava tehničkom pogreškom, što bi Oklahomi donijelo slobodno bacanje i gotovo sigurnu pobjedu, jer je rezultat tada bio 115:115.
Durantov potez šokirao je i Alperena Şengüna, koji ga je pokušavao zaustaviti, ali bezuspješno. Ipak, suci su mu progledali kroz prste i omogućili drugi produžetak, u kojem je Gilgeous-Alexander ispravio nepravdu i odveo Oklahomu do pobjede.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!