VIDEO / Pogledajte bizarni autogol koji je potvrdio pobjedu Mourinhove Benfice, Ivanović ostao na klupi

Benfica je u 18. kolu portugalskog prvenstva slavila s 2:0 na gostovanju kod Rio Avea.

Momčad Josea Mourinha susret je riješila u prvom poluvremenu. Za vodstvo portugalskog velikana u 16. minuti zabio je Leandro Barreiro, a onda je, u maniri vrsnog golgetera, domaći veznjak Andreas Ntoi pogodio vlastitu mrežu u 25. za povećanje vodstva.

Franjo Ivanović nije ulazio u igru kod Benfice, dok je bivši igrač Dinama Dario Špikić igrao do 80. minute za domaćina.

Benfica sada ima 42 boda i nalazi se na trećem mjestu, Sporting je drugi s 45 bodova, a vodeći je Porto s 49 bodova i utakmicom manje.

