VIDEO / Pistonsi pred ispadanjem: Cavsi ‘ukrali’ break za meč loptu!

Cleveland Cavaliersi su na korak od plasmana u finale Istočne konferencije nakon što su sinoć u gostima u petoj utakmici polufinala poslije produžetka sa 117-113 pobijedili Detroit Pistonse i poveli 3-2 u seriji.

James Harden postigao je 30 poena uz osam skokova i šest asistencija, a Donovan Mitchell 21, uključujući sedam u produžetku. Max Strus imao je 20 poena i osam skokova, a Evan Mobley 19 poena, osam skokova i osam asistencija za Cavalierse, koji su izgubili svih pet prethodnih gostujućih utakmica doigravanja ovog proljeća.

Harden je odigrao u srijedu svoju 185. utakmicu doigravanja, 50. s najmanje 30 poena, ali još uvijek traži svoj prvi naslov prvaka.

Cade Cunningham predvodio je Pistonse s 39 poena, sedam skokova i devet asistencija, dok je Daniss Jankins ubacio 19 koševa.

Na početku zadnje četvrtine Cleveland je vodio s četiri koša, ali je Detroit odgovorio serijom 15-2 i poveo sa 100-91 nešto manje od četiri minute prije kraja. Cleveland je promašio prvih devet šuteva u četvrtini prije nego što se oporavio pred kraj, na kraju izjednačivši na 103-103 nakon dva slobodna bacanja Mobleyja 45,2 sekunde prije kraja. Cavaliersi su imali priliku za pobjedu, ali nisu uspjeli uputiti šut u svom posljednjem napadu prije isteka vremena čime je utakmica odvedena u produžetak.

Cleveland je preuzeo kontrolu na početku produžetka, postigavši ​​devet od prvih 11 poena i povevši 112-105.

Cunninghamov šut smanjio je zaostatak Detroita na 113-111 25,9 sekundi prije kraja, ali Cavaliersi su smanjili zaostatak na liniji slobodnih bacanja. Harden i Mobley su zajedno pogodili četiri od šest slobodnih šuteva u posljednjim sekundama.

Šesta utakmica serije igra se u petak navečer u Clevelandu. Pobjeda Cavaliersa vodi Cleveland u finale Istočne konferencije protiv New York Knicksa. Ako Detroit pobijedi igra se sedma utakmica na njihovom terenu u nedjelju.

Pistonsi, koji su vodili u seriji 2-0 prije nego što su izgubili tri utakmice zaredom, traže svoj prvi nastup u konferencijskom finalu od 2008. godine.

Cavaliersi nisu došli do ove faze od 2018. zadnje sezone koje je za njih odigrao LeBron James.