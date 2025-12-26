VIDEO / Perišićev suigrač upisao težak promašaj na Afričkom kupu nacija

Domaćin Afričkog kupa nacija Maroko igra u Rabatu drugo kolo protiv Malija. U 16. minuti Marokanci su mogli do vodstva, pucao je Diaz s desne strane, ali obranio je to Diarra. Lopta se odbila do suigrača Ivana Perišića iz PSV-a, Ismaela Saibarija, koji nije uspio s nekih dva, tri metra progurati to u mrežu.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
