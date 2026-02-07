VIDEO / Pavić s dva prekrasna loba (zaredom) oduševio navijače u Varaždinu!

Hrvatska teniska reprezentacija ima vodstvo 2:1 protiv Danske u Varaždinu nakon što je naš par Mektić/Pavić sa 6:2, 7:5 bio bolji od Ingildsena i Overbecka. Valja se podsjetiti i dva prekrasna poteza Mate Pavića početkom drugog seta kada je digao publiku na noge...
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
