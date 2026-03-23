VIDEO / Pavić i Arevalo uspješno započeli obranu naslova na Mastersu u Miamiju

U prvom kolu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju Mate Pavić i Marcelo Arevalo su s 2-0 u setovima bili bolji od Alexandera Erlera i Roberta Gallowaya.

Hrvatsko-salvadorski par krenuo je spektakularno u meč. Izgubili su prvi gem na returnu, ali su onda nanizali čak šest gemova. Tako su Pavić i Arevalo sa 6:1 došli na set od prolaska u osminiu finala Mastersa u Miamiju.

U drugom setu su Hrvat i Salvadorac slomili servis protivnicima kod rezultata 2:1 nakon čega su bez problema došli do pobjede od 6:1, 6:3.

Ovom pobjedom su Pavić i Arevalo prekinuli niz od dva uzastopna poraza, a novu pobjedu i nastavak obrane naslova iz prošle godine tražit će protiv pobjednika meča između parova Sadio Doumbia / Fabien Reboul i Robin Haase / Constantin Frantzen.

Kasnije tijekom dana svoj nastup u Miamiju imat će i Nikola Mektić. On će sa svojim partnerom Austinom Krajicekom igrati protiv Guida Andreozzija i Romaina Arneoda.

