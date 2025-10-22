VIDEO / Pavić i Arevalo preokretom izborili četvrtfinale jakog turnira u Beču

Podijeli :

Mate Pavić i Marcelo Arevalo su uspješno započeli ATP 500 turnir u Beču. U prvom kolu su njihovi protivnici bili Ariel Behar i Joran Vliegen. Prvi set pripao je urugvajsko-belgijskom paru, ali su u na kraju Pavić i Arevalo uspjeli preokrenuti meč. Nakon gubitka prvog seta sa 6:2 osvojili su iduća dva sa 6:3, odnosno s 10:5. Tako su izborili četvrtfinale jakog turnira gdje će čekati pobjednike meča između parova Neil Oberleitner / Joel Josef Schwarzler i Yuki Bhambri / Andre Goransson.

