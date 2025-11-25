VIDEO / Partizan upisao visoki poraz u Grčkoj: Čak osam minuta su bili bez zabijenog koša

Podijeli :

U 13. kolu Eurolige Partizan je upisao visoki poraz protiv Panathinaikosa, a ključni trenutak dogodio se šest i pol minuta prije kraja treće četvrtine. Tada je srpski sastav zabio svoj 50. poen za smanjenje zaostatka na -2 (52:50). Međutim, nisu ni slutili da će im to biti posljednji koš u sljedećih osam minuta. Od tog trenutka je Panathinaikos napravio seriju 25:0 te su pobjegli na 77:50. Na kraju se Partizan uspio trgnuti, ali je grčki sastav odnio veliku pobjedu 91:69. Ovim porazom Partizan je sada na omjeru 4-9 dok Panathinaikos ima obrnuti skor od devet pobjeda i četiri poraza.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.