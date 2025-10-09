VIDEO / Partizan slomio Efes u završnici, Nunn tricom sa zvukom sirene ‘utišao’ navijače Baskonije

Podijeli :

Košarkaši madridskog Reala upisali su u trećem kolu Eurolige drugu pobjedu, na domaćem su parketu svladali francuski Asvel s 85-72.

Od početka su Madriđani kontrolirali utakmicu. U prvoj četvrtini su napravili razliku 27-19 koju su potom dodatno povećavali i time izbjegli dramatičnu završnicu.

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja bio je s 11 poena treći strijelac Reala. Na parketu je proveo 18 minuta. Za dva poena je gađao 3-5, za tri poena iznimno loših 0-6 i s linije slobodnih bacanja 5-6. Tome je dodao dva skoka i dvije asistencije.

Najbolji je kod Reala bio Chuma Okeke sa 17 poena i pet skokova. Trey Lyles je dodao 12 koševa, a ostvario je i šest skokova.

Panathinaikos je u gostima pobijedio Baskoniju 86-84 uz sjajnu predstavu Kendricka Nunna koji je kraj utakmice dočekao s 30 poena, sedam skokova i dvije asistencije. Jako dobar je kod gostiju bio i Cedi Osman koji je zabio 20 poena uz osam skokova.

U sastavu Baskonije hrvatski košarkaš Luka Šamanić je na parketu proveo tek tri minute te se nije upisao u strijelce. Imao je tek jednu izgubljenu loptu. Najbolji je kod Baskonije bio Luwawu-Cabarrot sa 16 poena i tri skoka.

Monaco je također slavio u gostima, pobijedio je Armani u Milanu 82-79 uz novu dobru partiju Mikea Jamesa koji je postigao 18 poena uz po tri asistencije i tri skoka. U talijanskom sastavu najbolji je bio Devin Booker s 15 poena i osam skokova.

U Beogradu je Partizan bio bolji od Anadolu Efesa s 93-87. Domaćina je do slavlja vodio Sterling Brown s 24 poena, dok je Isaac Bonga dodao 18 poena uz sedam skokova.

Uz utakmicu manje Valencia i Žalgiris su jedine neporažene momčadi u Euroligi, imaju omjer 2-0. Dvije pobjede i jedan poraz imaju Hapoel Tel Aviv, Monaco, Real Madrid, Panathinaikos, Paris i Partizan.