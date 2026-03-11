VIDEO / Partizan odnio pobjedu iz Bologne

Podijeli :

Košarkaši Partizana pobijedili su Virtus u Bologni rezultatom 88:82 u utakmici 31. kola Eurolige.

Beogradska momčad bolje je otvorila susret i u prvoj četvrtini brzo povela 13:2, no domaćin se ubrzo vratio pa je ostatak utakmice protekao u prilično ravnopravnoj borbi.

Partizan je u trećoj četvrtini imao priliku ponovno stvoriti osjetniju prednost. Vodio je osam razlike i imao napad za dvoznamenkastu prednost, ali je Bruno Fernando napravio prekršaj u napadu. Nakon toga Virtus je pogodio dvije trice i ponovno izjednačio susret.

Ipak, u posljednjoj četvrtini gosti iz Beograda prelomili su susret na svoju stranu i odnijeli pobjedu iz Italije.

Nakon ove utakmice Partizan je na 17. mjestu ljestvice s omjerom 10-20, dok je Virtus 15. s omjerom 13-18.