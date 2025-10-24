VIDEO / Partizan izgubio od Pariza na domaćem parketu

Podijeli :

Košarkaši Partizana u šestom kolu Eurolige poraženi su od Pariza u beogradskoj Areni rezultatom 101:83.

Beogradska momčad nije imala rješenje za kaotičan ritam kojim su se hranili gosti iz Pariza. Posebno se osjetio izostanak klasičnog razigravača – Carlika Jonesa i Shake Miltona – što se najviše odrazilo na organizaciju napada. Kada protivnik u jednom trenutku šutira trice s 56% uspješnosti (17/30), od čega 6/6 u posljednjoj četvrtini, pobjeda postaje gotovo nemoguća misija. Ovo je bio prvi domaći poraz Partizana u Euroligi ove sezone.

Pariz je bolje otvorio utakmicu – već nakon dvije minute vodio je 7:2, a nakon pet i pol minuta imao je 17:10, ponajviše zahvaljujući šutu za tri poena (pogodili su tri od šest pokušaja).

Partizan je odgovorio trojkom Duaenaa Washingtona uz zvuk sirene i akcijom Jabarija Parkera za 2+1, čime se približio na 16:17. Ipak, gosti su se ponovno odvojili na 23:18, no kraj prve četvrtine pripao je Partizanu. Washington je s još dvije pogođene trice donio izjednačenje – 26:26.

Druga je četvrtina bila potpuna suprotnost prvoj. Prvi poeni postignuti su tek nakon tri minute – Vanja Marinković pogodio je jedno slobodno bacanje za prvo vodstvo Partizana 27:26. Srpska momčad tada je pojačala obranu i u prva četiri i pol minuta dopustila Parizu samo dva poena, stekavši prednost 33:28.

No, Pariz brzo uzvraća serijom 7:2 za novo izjednačenje 35:35. Igra je ponovno postala brza i neorganizirana, što je više odgovaralo gostima, koji su na poluvrijeme otišli s vodstvom 48:46, uz šut za tri poena 8/16.

Drugo poluvrijeme Partizan je otvorio loše – više od tri minute nije postigao koš. Pariz je poveo 53:46, a Sterling Brown prekinuo je post tricom za 53:49. Uslijedila je nova serija Pariza 8:0 za prvu dvoznamenkastu prednost – 60:49 četiri i pol minute prije kraja treće četvrtine.

Partizan je u tim trenucima bio u potpunom rasulu, a Pariz je to iskoristio i tri minute prije kraja dionice poveo 66:51. Do kraja četvrtine Partizan je uspio donekle smanjiti zaostatak, ali je Pariz uoči posljednje četvrtine i dalje imao ozbiljnu prednost – 71:60.

U završnici susreta gosti su ubacili čak 14 poena u tri i pol minute, od čega četiri trice. U tom trenutku imali su šut za tri poena 15/28, što im je donijelo prednost 85:71 šest i pol minuta prije kraja. Partizan se nije uspio oporaviti, a Pariz je sjajnim šutom iz daljine potvrdio pobjedu i odnio vrijedne bodove iz beogradske Arene.

Najbolji kod Pariza bio je Nadir Hifi s 21 poenom, šest skokova i četiri asistencije. Odličan je bio i Herrera s 17 poena (5/7 za tri poena), dok su Outtara i Robinson dodali po 14. Kod Partizana je najefikasniji bio Sterling Brown s 22 poena (četiri trice iz 13 pokušaja), Duane Washington ubacio je 16, a Isaac Bonga 13 uz devet skokova.

Sljedećeg tjedna Partizan očekuje duplo kolo Eurolige – u srijedu gostuje kod Hapoela, a u petak dočekuje Barcelonu.