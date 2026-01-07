VIDEO / Pariz preokretom svladao Efes i produbio krizu turskog kluba

Podijeli :

U pretposljednjoj utakmici 20. kola Eurolige odigranoj u srijedu košarkaši Pariza pobijedili su Anadolu Efes s 84-79 na gostovanju u Istanbulu.

Činilo se da je domaća momčad na putu prema prvoj domaćoj pobjedi u ovom natjecanju od 20. studenoga kad je Ercan Osmani u 35. muniti pogodio tricu za 77-72. No, u sljedećih pet minuta je turska momčad ostala bez ubačaja, što su Parižani iskoristili i serijom 10-0 preokrenuli rezultat, a pobjedu je zapečatio Nadir Hifi tricom za 82-77 kad je ostalo 39 sekundi do isteka 40. minute.

Hifi je s 27 koševa bio najbolji strijelac utakmice. Jared Rhoden je ubacio 15 poena za pobjednike. Saben Lee je sa 17 koševa bio najbolji strijelac Efesa, a Ercen Osmani je ubacio 15 poena.

Turska momčad je doživjela sedmi poraz u posljednjih osam nastupa u Euroligi i pala je na 18. mjesto s učinkom 6-14. Pariz je sa 7-13 na 15. poziciji.