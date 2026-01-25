VIDEO / Palace u rasulu, Chelsea na južnoamerički pogon preskočio Liverpool

Podijeli :

Nogometaši Chelseaja pobijedili su u londonskom obračunu Crystal Palace 3:1 golovima Brazilaca Estevaa i Joaa Pedra te Argentinca Fernandeza. Zadnjih gotovo 20 minuta Palace je igrao bez isključenog Whartona, ali je unatoč tome ublažio poraz golom Richardsa u 88. minuti. Ovim trijumfom Chelsea je preskočio Liverpool na četvrtoj poziciji s 37 bodova, dok je Palace upisao i osmu uzastopnu premierligašku utakmicu bez pobjede te ostaje na 28 bodova, samo osam više od zone ispadanja.

U gostima je pobijedila i Aston Villa 2:0 kod Newcastlea. Strijelci su bili Buendia (19.) i Watkins (88.). Aston Villa ostaje treća s 46 bodova, dok je Newcastle deveti s 33 boda.