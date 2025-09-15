VIDEO / Pajvot: Pobjeda Varaždina nije iznenađenje, a Kovačević je promašio s taktikom

Na početku novog radnog tjedna u SK Jutru naši Ivan Mihovil Klarić i Josip Juraj Pajvot razgovarali su o hrvatskom klupskom nogometu gdje se protekli vikend dogodilo dosta zanimljivih rezultata. Hajduk je izgubio kod Varaždina, Gorica je na Maksimiru iznenadila Dinamo, dok je Rijeka na Rujevici odigrala neriješeno s Lokomotivom. Iduću subotu nas čeka derbi između Hajduka i Dinama, a naš dvojac i to nije propustio prokomentirati.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
