VIDEO / Ovo zaista rijetko viđamo: Bolid F1 se razletio po stazi u Brazilu

Automoto 8. stu 202516:37 0 komentara

U posljednjem krugu sprinta Formule 1 u Brazilu vidjeli smo veliku nesreću Gabriela Bortoleta. Htio je napasti Albona, ali čim je naišao na mokar dio staze, naglo je zakočio i izgubio kontrolu nad bolidom. Odavno nismo vidjeli da se netko ovako slupao na stazi, komadići bolida su se doslovno razletjeli po Interlagosu.

