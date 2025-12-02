VIDEO / Ovo se rijetko viđa: Olmo izborio penal, a onda je Lewandowski poslao loptu ‘nebu pod oblake’!

Podijeli :

Derbi španjolske La Lige igra se na Camp Nou između Barcelone i Atletico Madrida. Gosti su šokirali domaći sastav u 19. minuti preko Alexa Baene, no Blaugrana je ekspresno izjednačila u 24. pogotkom Raphinhe. Nakon toga, mogla je i Barcelona do potpunog preokreta u 37., no Robert Lewandowski pucao je visoko preko gola iz kaznenog udarca, kojeg je prethodno izborio Dani Olmo. Poljak je poznat kao sjajan izvođač penal, ali ovaj put nije se baš iskazao.

