VIDEO / Ovo se ne viđa često, Alcaraz poludio na hrvatsku sutkinju: ‘Ne smijem otići po ručnik?’

Podijeli :

Sutkinja Marija Čičak izdala je opomenu svjetskom broju 1 Carlos Alcaraz nakon sjajnog poena u njegovu četvrtfinalnom meču protiv Karen Khachanov.

Alcaraz je u četvrtak u Dohi pokazao rijedak trenutak frustracije jer mu je dosuđeno prekoračenje vremena nakon iscrpljujuće razmjene udaraca s Hačanovom. „Zar mi nije dopušteno otići po ručnik?” upitao je začuđeni prvi igrač svijeta, koji je tada servirao pri rezultatu 4-4 u prvom setu.

Alcaraz, koji igra svoj prvi turnir nakon osvajanja Grand Slama karijere na Australian Openu 2026., samo nekoliko trenutaka ranije osvojio je poen lukavo nadigravši sedmog nositelja na mreži. No Čičak mu je izrekla opomenu zbog prekoračenja 25 sekundi predviđenih između poena. Sutkinja je objasnila da je sat ponovno pokrenula tek nakon što je Španjolac otišao do stražnjeg dijela terena po ručnik.

Rasprava se nastavila i tijekom promjene strana, a Alcaraz je bezuspješno tražio da se opomena poništi.

„Ne mogu izmisliti dodatno vrijeme”, objasnila je Čičak.

Alcaraz je na kraju izgubio prvi set od Hačanova u tie-breaku, ali je ubrzo okrenuo te izborio polufinale…

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.