VIDEO / ‘Ovo je March Madness u pravom smislu te riječi’: Trica gotovo s centra spasila Kentucky!

Prije nekoliko dana počeo je March Madness, turnir najboljih američkih sveučilišnih košarkaških momčadi, tijekom kojeg u SAD-u čak i NBA pada u drugi plan, a utakmice možete pratiti na Sport Klubu.
Jedan od najspektakularnijih trenutaka viđen je u dvoboju Kentuckyja i Santa Clare. Kada je 2.4 sekunde prije kraja Allen Graves pogodio tricu za vodstvo Santa Clare 73:70, činilo se da je Kentucky pred ispadanjem.
Bez time-outa, odgovornost je preuzeo Otega Oweh i gotovo s centra pogodio uz zvuk sirene za produžetak, te maestralnim potez oduševio i našeg komentatora Josipa Juraja Pajvota.
Oweh je u dodatnom vremenu nastavio dominirati te s 35 poena, osam skokova i sedam asistencija odveo Kentucky do pobjede 89:84 i plasmana u sljedeću rundu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!