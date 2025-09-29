VIDEO / Ovo je bilo blizu: Pogledajte kako je Petković zamalo škaricama šokirao Bešiktaš

Podijeli :

Bešiktaš je u sedmom kolu turskog prvenstva na domaćem terenu s 3:1 svladao Kocaelispor za kojeg je Bruno Petković kao kapetan odigrao cijeli susret.

Turski velikan nakon samo deset minuta igre imao je veliko vodstvo od 2:0. Prvo je Rafa Silva u 4. minuti zabio na asistenciju Tammyja Abrahama, a onda je u 10. Vaclav Cerny iskoristio veliku pogrešku gostujućeg vratara za udvostručenje vodstva.

Na samom početku nastavka, Tayfur Bingol pogodio je za smanjenje rezultata na 2:1, no snage za povratak nije bilo kod gostiju. Potvrda pobjede Bešiktaša stigla je u 93. minuti nakon autogola Oleksandra Syrota.

Bruno Petković odigrao je cijeli susret za gostujući sastav kao kapetan, no nije odigrao dobru utakmicu. Imao je jedan udarac izvan okvira gola, 10/18 točnih dodavanja, četiri otklonjene opasnosti, 5/15 osvojenih duela i čak 19 izgubljenih posjeda. Za tu je izvedbu dobio ocjenu 6.0 na Sofascoreu, a slabije su bili ocijenjeni tek braniči Muharrem Cinan (5.8) i Oleksandr Syrota (5.9).

Taj jedan udarac bio je škaricama u 37. minuti, a domaći vratar samo je pogledom ispratio loptu koja je prošla tik uz vratnicu. Hrvatskom reprezentativcu nedostajalo je malo sreće zabije sjajan pogodak turskom velikanu, a u svojoj karijeri već je nekoliko puta pokazao (Bodo, Lokomotiva) kako zna zabiti efektno škaricama.