VIDEO / Ovo bi legendarni Klose sigurno zabio – pogledajte promašaj sezone njegova igrača

Nevjerojatan promašaj obilježio je završnicu utakmice Arminia - Nürnberg (1:1) u 30. kolu 2. Bundeslige. Nürnberg je poveo u 8. minuti golom Zome, Arminia je izjednačila u 82. preko Handwerkera, da bi u 90. gostujući igrač Rafael Lubach promašio stopostotni zicer sa šest metara nakon što mu je suigrač idealno servirao loptu. Tu priliku jednostavno morate vidjeti da biste vjerovali što nije uspio pogoditi. U nevjerici je ostao i trener Nürnberga, legendarni Tomislav Klose koji takav poklon gotovo sigurno ne bi propustio realizirati. Usprkos prokockanoj prilici za pobjedu, Nürnberg je daleko od zone ispadanja, na devetom mjestu s 38 bodova, osam više od opasne zone, dok je Arminia u puno težoj situaciji na 14. mjestu sa samo dva boda iznad crte.

