VIDEO / Ovako to izgleda kad se rukuju najviši igrač na Touru i jedan od najnižih

Podijeli :

U prvom kolu ATP 500 turnira u švicarskom Baselu sreli su se Reilly Opelka i Sebastian Baez. Pobjedu u tom meču ostvario je Amerikanac sa 6:3, 6:4, no ono o čemu se pričati je scena nakon meča. Nisu se tenisači porječkali, nego je sami prizor njihovog rukovanja bio smiješan. Naime, Opelka je visok 2,11m dok je Baez 41 centimetar niži (1,7m). Tako je scena njihovog rukovanja izgledala bizarno. Ne onako bizarno kao kada su to učinili Ivo Karlović i Dudi Sela. Tada je Izraelac uzeo stolicu kako bi mogao zagrliti Dr. Ivu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.