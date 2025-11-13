VIDEO / Osimhen je u samoj završnici mogao dovesti Nigeriju u finale, a onda je uslijedio nevjerojatan promašaj!

Podijeli :

Reprezentacija Nigerije susreće se s Gabonom u utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a domaće je u vodstvo u 78. minuti doveo Akor Adams. Goste je u život u 89. minuti vratio Mario Lemina, nakon čega je sudac produžio susret za nadoknadu od 12 minuta. U samoj završnici, najskuplji igrač Nigerije Victor Osimhen imao je nevjerojatnu priliku za gol za pobjedu, ali je uslijedio nevjerojatan promašaj. Pogledajte!