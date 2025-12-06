VIDEO / Opasna situacija u Abu Dhabiju: Norris za dlaku izbjegao sudar na treningu

Automoto 6. pro 202512:04 0 komentara

Završnica Formule 1 se ovaj vikend održava u Abu Dhabiju gdje se danas vozi treći trening i kvalifikacije. Lando Norris, Oscar Piastri i Max Verstappen se bore za naslov prvaka, a Norris se na trećem treningu našao u opasnoj situaciji gdje je izbjegao sudar sa Yukijem Tsunodom. Japanac je odmah podigrao ruke u znak isprike Norrisu...

