VIDEO / Omaleni veznjak prava je noćna mora za najjače klubove u Njemačkoj

Mainz možda ne pripada vrhu Bundeslige, ali je postao prava noćna mora za najjače klubove u Njemačkoj.
Da početak sezone nije bio loš i da momčad nije upisala šest poraza u prvih osam kola, Mainz se danas vjerojatno ne bi borio za opstanak, već bi se sigurno natjecao za europska mjesta.
Mainz je neporažen već pet kola, osvajao je bodove protiv Bayer Leverkusena i Stuttgarta, a sada je pao i Eintracht Frankfurt.
Omaleni veznjak Paul Nebel (169 cm) bio je junak susreta 27. kola Bundeslige s dva pogotka. U 6. minuti zabio je prvi, a u 89. minuti drugi za 2:1 pobjedu Mainza.
Klub je trenutno 11. na ljestvici, a Nebel je još jednom potvrdio da je pravi problem za klubove iz vrha Bundeslige.
