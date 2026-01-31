VIDEO / Olmo sjajno asistirao Yamalu za vodstvo Barcelone

Podijeli :

U 22. kolu Barcelona je gostovala kod Elchea, jedne od hit momčadi La Lige. Katalonci su na to gostovanje došli s brojnim ozljedama, ali su već u šestoj minuti pokazali kako se nemaju razloga bojati Elchea. Tada je Dani Olmo na centru osvojio loptu te je sjajnim dubinskim dodavanjem uposlio Laminea Yamala koji je zaobišao domaćeg vratara i pogodio za 1:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.