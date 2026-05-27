VIDEO / Oklahomu jedna pobjeda dijeli od finala, Shai ponovno predvodio aktualne prvake protiv Spursa

Podijeli :

Košarkaši Oklahoma City Thundera stigli su na jednu pobjedu od povratka u finale doigravanja NBA lige, branitelji naslova u petoj su utakmici finala Zapadne konferencije na svom parketu svladali San Antonio Spurse sa 127-114 i poveli s 3-2 u seriji koja se igra na četiri pobjede.

Strijelce Thundera predvodio je Shai Gilgeous-Alexander s 32 koša, polovinu od toga postigao je s linije slobodnih bacanja s koje je šutirao 16-7, dok je iz igre imao učinak 7-19, Alex Caruso je s klupe dodao 22, dok je neočekivano dobar bio Jared McCain s 20 pogodaka, a visoki igrači Chet Holmgren i Isaiah Hartenstein su upisali “double-double” učinke, Holmgren je ubacio 16 uz 11 skokova, a Hartenstein 12 uz 15 skokova.

Kod gostiju je najefikasniji bio Stephon Castle s 24 poena, Julian Champagnie je dodao 22, dok je Victor Wembanyama odigrao neobično “tihu” utakmicu za svoje standarde s 20 ubačaja i samo 6 skokova uz jednu asistenciju.

VIDEO / Knicksi izborili NBA finale nakon 27 godina

Ključnim razdobljem pokazale su se završnica druge i početak treće četvrtine. Tada su domaći od minimalne prednosti 45-44 “pobjegli” na, pokazalo se, nedostižnih 78-58. Do kraja susreta ostalo je više od 20 minuta, ali Spursi se više nisu mogli primaknuti na manje od osam razlike.

Šestu utakmicu ovi suparnici igrat će u noći s četvrtka na petak u San Antoniju, a u slučaju pobjede Spursa eventualna odlučujuća sedma na programu je u noći sa subote na nedjelju u Oklahoma Cityju.

Prvak Zapada u finalu će igrati protiv New York Knicksa koji su u finalu Istoka s 4-0 “pomeli” Cleveland Cavalierse. Finale će početi 3. lipnja, a prednost domaćeg terena imat će prvak Zapada.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.