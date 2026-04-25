VIDEO / Ogier s minimalnom prednošću ulazi u završi dan na Kanarskim otocima

Sébastien Ogier u završni dan relija na Kanarskim otocima ulazi s prednošću od samo 3,8 sekundi ispred momčadskog kolege Olivera Solberga.
Francuz vodi od petka, no Solberg ga prati u stopu i stalno smanjuje zaostatak, pa će odluka pasti u nedjeljnim brzinacima.
Razlike su tijekom subote bile minimalne, a Solberg je u završnici dodatno pritisnuo i smanjio zaostatak na manje od četiri sekunde. Treće mjesto drži Elfyn Evans, ali s gotovo 22 sekunde zaostatka za vodećima.
Dan je obilježio i incident Jona Armstronga, koji je izletio sa staze, no izbjegao veća oštećenja i uz pomoć gledatelja nastavio natjecanje, iako je izgubio dvije minute i pao u poretku.
U borbi za ostatak poretka Adrien Fourmaux učvrstio je šesto mjesto ispred Danija Sorda, dok je Thierry Neuville odmah iza njih.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!