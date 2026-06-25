VIDEO / Od ‘sretne gubitnice’ do polufinala Eastbournea: Sjajna Marčinko izborila okršaj s Grand Slam pobjednicom

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Petra Marčinko je u glavni ždrijeb WTA 250 turnira u Eastbourneu ušla kao sretna gubitnica i to je iskoristila na sjajan način upisavši dvije pobjede kojima je izborila prvo WTA četvrtfinale na travi. Lov na prvo polufinale na travi nastavila je u četvrtak protiv Amerikanke Caty McNally te je bila uspješna jer je slavila s 2-1 u setovima.

Prvi set je mlada Zagrepčanka odigrala sjajno te bez izgubljenog servisa slavila sa 6:3. U drugom setu je McNally ipak zaigrala nešto bolje pa je povela s 2:0, a zatim i 3:1. Uspjela se Marčinko dva puta vraćati, ali je na kraju kod zaostatka 5:4 klonula i Amerikanka je sa 6:4 odvela meč u set odluke.

U trećem setu je 20-godišnja Hrvatica otvorila s breakom koji je ubrzo i potvrdila za 2:0. Tu prednost je Marčinko čuvala do 5:3 kada je zaprijetila na servisu Amerikanke te je stigla do dvije meč-lopte. Nije uspjela realizirati nijednu te je McNally smanjila na 5:4 i natjerala mladu Hrvaticu da sama odservira za pobjedu. U tome je Marčinko i uspjela te je sa 6:3, 4:6, 6:4 izborila svoje prvo WTA polufinale na travnatoj podlozi.

U polufinalu WTA 250 turnira u Eastbourneu će igrati protiv druge nositeljice turnira Madison Keys. Amerikanka je inače i osvajačica Australian Opena iz 2025. godine.

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