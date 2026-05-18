VIDEO / O ovome će se pričati: Havertz pogodio pa se ‘izvukao’ za crveni

Nogomet 18. svi 202623:13 0 komentara

Kai Havertz zabio je za pobjedu Arsenala nad Burnleyjem (1:0) u 37. kolu Premier lige, ali pričat će se vjerojatno danima o situaciji iz 68. minute kada je je dobio (samo) žuti karton za ovaj start. Sudac Paul Tierney odmah je i komunicirao s VAR sobom o potencijalnom crvenom kartonu, ali ništa od toga.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet