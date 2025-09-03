VIDEO / Nurkić i Giannis u bliskom razgovoru, tema je bila viralna izjava BH centra?

Podijeli :

Košarkaši Bosne i Hercegovine šokirali su Grčku na Eurobasketu, a jedna scena nakon završetka utakmice posebno je privukla pažnju.

Bila je to scena u kojoj je Jusuf Nurkić prišao najvećoj zvijezdi Grčke Giannisu Antetokounmpu koji nije igrao u toj utakmici u kojoj je BiH pobijedila 80:77.

“Nemam komentara”, odgovorio je Nurkić na pitanje novinara o čemu je pričao s Giannisom, no velika je vjerojatnost da se radi o jednoj njegovoj izjavi o Giannisu koja je očito bila pogrešno interpretirana.

Naime, kako donose kolege s lica mjesta, prolazeći pokraj grčkih novinara u mixed-zoni, Nurkić je dobacio:

“Vi ste ti koji ste napisali nešto što nisam rekao?”

Radilo se o izjavi uoči utakmice s Grčkom. Nurkić je tada navodno rekao:

“Giannisa moramo zaustaviti u tranziciji, generalno je bio užasan protiv takvih obrana proteklih nekoliko godina kada je igrao na Eurobasketu.”

Ta je izjava, jasno, odmah postala viralna, međutim Košarkaški savez BiH oglasio se priopćenjem rekavši kako je Nurkić kazao da je Giannis ‘vidio takve obrane’, a ne da je ‘užasan protiv takvih obrana’.

I zato mnogi s velikom sigurnošću tvrde kako je Nurkić nakon završetka utakmice s Giannisom htio raščistiti tu situaciju i pojasniti svoju izjavu.

