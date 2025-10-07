VIDEO / Novi problemi za Đokovića u Šangaju, odmah je pozvao medicinsku pomoć!

Podijeli :

Novak Đoković igra osminu finala Šangaja protiv Jaumea Munara, a na break-lopti pri vodstvu 2:1 doživio je ozljedu. Prilikom jednog proklizavanja došlo je do problema s gležnjem. Srpski tenisač dobio je taj poen i napravio break, ali je odmah potom pozvao medicinski time-out. Nakon ukazivanja pomoći i konzumiranja tableta, peti tenisač svijeta nastavio je s igrom, a ostaje za vidjeti hoće li se ovaj problem odraziti na njegov daljnji nastup na Mastersu u Šangaju. Podsjetimo, u prošlom kolu protiv Yannicka Hanfmanna imao je poteškoća s povraćanjem.

