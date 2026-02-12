VIDEO / Novak Đoković u Grčkoj prati utakmicu Eurolige

Podijeli :

Novak Đoković uživa u odmoru od tenisa nakon odličnog nastupa na Australian Openu. Nedavno je u Milanu pratio klizanje na Zimskim olimpijskim igrama, a sad je viđen u dvorani grčkog košarkaškog giganta Olympiakosa koji ugošćuje Crvenu zvezdu u okviru 28. kola Eurolige. Početkom utakmice našao se u krupnom kadru te pozdravio publiku u Dvorani mira i prijateljstva.

