VIDEO / Novak Đoković dijelio trofeje na sprint utrci u Kataru

U subotu popodne odvožena je sprint utrka na Velikoj nagradi Katara u kojoj je pobjedu upisao Oscar Piastri. Na drugom mjestu završio je George Russell, a posljednje mjesto na podiju okupirao je vodeći u ukupnom poretku Lando Norris. Nakon intervjua sve trojice došao je red na dodjelu pehara, a ta čast pripala je Novaku Đokoviću koji boravi u Kataru kao ambasador "Qatar Airwaysa". Nakon dodjele su četiri vrhunska sportaša odradili zajedničku sliku.

