VIDEO / Nova VAR drama u Torinu, sve se zakuhalo zbog dodira na – majici!

Harri Heliovaara i Henry Patten plasirali su se u finale parova završnice u Torinu nakon što su pobijedili Simonea Bolellija i Andreu Vavassorija sa 6:4, 6:3. Prava drama odvijala se u petom gemu prvog seta kada je loptica dotaknula majicu Bolellija pa je sudac dosudio poen u korist finsko-britanske kombinacije.

Zanimljivo, Finac i Britanac su u fokusu bili i neki dan kada su igrali protiv Marcela Arevala i Mate Pavića.

Na 4:4 u tie-breaku prvog seta sudac je imao dosta težak zadatak. Naime, Pavićeva lopta koju je poslao je otišla u out, ali dugo se gledala situacija je li Patten udario lopticu prije nego je ona udarila o pod.

Nakon pregleda snimki iz više kuteva sudac je zaključio da se ne može točno procijeniti, ali je ostao pri prvotnoj odluci. Heliovaara i Patten iskoristili su takvu odluku i osvojili sljedeći poen, a kasnije i prvi set. Dakle, to je bio i poen koji je prelomio ovaj meč. Tu situaciju možete vidjeti OVDJE.