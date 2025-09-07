VIDEO / Nova senzacija na Eurobasketu! Gruzija izbacila Francusku u osmini finala

Podijeli :

Košarkaši Gruzije priredili su novu senzaciju u osmini finala Eurobasketa u Gruziji svladavši velikog favorita Francusku sa 80-70 (24-20, 14-17, 20-17, 22-16).

Tornike Šengelija i Kamar Baldwin predvodili su Gruziju sa po 24 ubačaja, dok je Sylvain Francisco sa 14 poena bio najefikasniji kod blijede Francuske.

Nakon što je kao zadnja prošla u osminu finala i to zahvaljujući pobjedi Grčke protiv Španjolske, Gruzija je ostvarila maksimum od nove prilike koju je dobila na ovom natjecanju. Odlično su Gruzijci otvorili dvoboj protiv Francuza, odvojili se u ranoj fazi prve četvrtine te držali prednost gotovo čitavim tijekom prvog poluvremena.

U nastavku se činilo kako će Francuska ipak opravdati ulogu favorita, ali vrlo loš šut i manjak visokih igrača na kraju su joj presudili. Tri minute prije kraja bilo je 68-68, da bi Gruzija sjajno odigrala samu završnicu. Prvo je Šengelija pogodio tricu za 71-68, potom je Bitadze blokirao Hoarda pod svojim obručem da bi Baldwin u zadnjoj sekundi napada iznudio prekršaj Francisca na šutu za tricu, a onda i pogodio sva tri slobodna bacanja za 74-68 1:26 minuta prije kraja. Francuzi su zatim nastavili promašivati trice, utakmicu su završili s mizernim učinkom od samo šest pogođenih dalekometnih šutova od 36 pokušaja (17 posto) pa su Gruzijci ostvarili jednu od najvećih pobjeda u povijesti.

Gruzija će u četvrtfinalu u srijedu igrati protiv Finske koja je u subotu također senzacionalno izbacila Srbiju svladavši ju sa 92-86.

Ranije u nedjelju četvrtfinale je izborila i Poljska zahvaljujući 80-72 (14-23, 26-21, 22-17, 18-11) pobjedi protiv Bosne i Hercegovine. Opet je u sastavu Poljske, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Miličić, raspoložen bio naturalizirani Amerikanac Jordan Lloyd sa 28 koševa, Mateusz Ponitka je dodao 19 uz 11 skokova, dok su Jusuf Nurkić sa 20 i John Roberson sa 19 poena bili najefikasniji kod BiH. Poljska će u utorak u četvrtfinalu igrati protiv Turske koja je u subotu nadigrala Švedsku sa 85-79.

