VIDEO / Nova domaća pobjeda Nuggetsa, Jokiću malo nedostajalo za triple-double protiv oslabljenih Warriorsa

Denver Nuggetsi nastavili su savršen niz kod kuće uvjerljivom pobjedom 129:104 nad Golden State Warriorsima u svojoj drugoj utakmici NBA kupa, dok je Warriorsima to bio prvi nastup u natjecanju.
Nikola Jokić predvodio je domaće s 26 poena, devet skokova i devet asistencija, a Jamal Murray dodao je 23 poena.
Gosti su ponovno igrali bez bolesnog Stephena Curryja, dok su se Draymond Green (17) i Jimmy Butler (16) vratili u sastav, ali nisu mogli spriječiti peti uzastopni poraz na gostovanjima. Presudna je bila druga četvrtina, u kojoj je Denver serijom 34:18 prelomio susret i do poluvremena stekao veliku prednost (66:49). Jokić je utakmicu završio već nakon treće dionice jer je pobjeda bila osigurana.
Ovim trijumfom Nuggetsi su ostali u igri za prolazak u skupini C Zapadne konferencije.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!