VIDEO / Norveški napadač donio minimalnu pobjedu Atleticu

Nogometaši madridskog Atletica očekivano su osvojili tri domaća boda ove nedjelje, s minimalnih su 1-0 bili bolji od Alavesa u 20. kolu španjolske La Lige.

Od početka je Atletico bio bolji, ali u prvom poluvremenu nije slomio gostujući obrambeni bedem. Alaves je kapitulirao na samom startu drugog poluvremena, a pogodak vrijedan tri boda postigao je Norvežanin Sorloth u 48. minuti. Kako se dvoboj približavao kraju tako je Alaves bio sve opasniji, ali Atletico je uspio do kraja obraniti minimalnu prednost.

Atletico se na ljestvici bodovno izjednačio s trećeplasiranim Villarrealom, obje momčadi imaju po 41 bod. Alaves je ostao nisko, u opasnoj zoni ispadanja i na 18. mjestu.

Nedjeljni program 20. kola započeo je ogledom Getafea i Valencije, a gosti su ostvarili iznimno važnu pobjedu od minimalnih 1-0. Očekivano je utakmica bila vrlo tvrda, a odlučena je u samoj završnici. Dugo su gosti kombinirali, a potom je Ugrinic lijepo asistirao za Gayu koji je potkopao loptu, prebacio suparničkog vratara i zabio za tri gostujuća boda.

Valencia je ovom pobjedom pobjegla iz zone ispadanja i sada je na 17. mjestu. Nakon sedam kola čekanja Valencia je napokon pobijedila u prvenstvu. Getafe je dvije pozicije ispred na ljestvici.