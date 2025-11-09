VIDEO / Norris obranio prvo mjesto na startu, Bortoleto izazvao safety car

Podijeli :

Krenula je Velika nagrada Brazila. S pole positiona je startao Lando Norris, a Britanac je uspješno obranio to prvo mjesto, a nije bilo velikih promjena u ostatku poretka te je Andrea Kimi Antonelli ostao na drugom, Charles Leclerc treći, a Oscar Piastri četvrti. Max Verstappen krenuo je iz boksa pa mu je pomoglo to što je Gabriel Bortoleto završio u ogradi i tako izazvao sigurnosni automobil.

