VIDEO / Norris bijesan na Verstappena: ‘Što radi ovaj idiot?’

Velika nagrade Monze imala je buran start. Lando Norris sjajno je napao Maxa Verstappena koji ge je izgurao u šljunak, a potom je na drugom zavoju skratio put. Naljutilo je to Engleza koji je u svom timskom radio poslao žestoku poruku Verstappenu.

“Što radi ovaj idiot? Ma dajte. Prvo me odgura na travu, a onda još krati zavoje.”

Suci su bili na strani Norrisa jer su naredili Verstappenu da vrati poziciju. No, nije to omelo Nizozemca koji je ubrzo vratio svoje vodstvo. Napravio je to kad se dozvolila uporaba DRS-a-

