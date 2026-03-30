VIDEO / Njemačka u posljednjim minutama slomila Ganu i upisala sedmu uzastopnu pobjedu

Podijeli :

(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

U ponedjeljak navečer je u Stuttgartu odigrana druga prijateljska utakmica pretposljednjeg ciklusa prije Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Njemačka je na MHP Areni ugostila reprezentaciju Gane koja će u lipnju igrati u skupini s Hrvatskom. Njemačka je dominirala, ali je na kraju ipak upisala samo tijesnu pobjedu od 2:1.

U prvom dijelu Njemačka je bila bolja, a na kraju im se to isplatilo tek na kraju prvog dijela kada je Stuart Atwell nakon VAR provjere zbog igranja rukom dosudio kazneni udarac za Njemačku.

Odgovornost je preuzeo napadač Arsenala Kai Havertz te je sa svojim karakterističnim sporim korakom prevario vratara i pogodio za 1:0 Elfa nakon prvih 45 minuta.

U drugom poluvremenu Gana je popravila dojam te im čak ni ozljeda Koje Pepraha nije poremetila planove. Naime, u 70. minuti afrička je reprezentacija je nakon lijepe akcije uspjela doći do poravnanja, a strijelac je bio Issahaku Fatawu.

Lomila je nakon toga Njemačka Ganu do kraja, a pobjednički gol zabili su u 88. minuti. Strijelac je bio Deniz Undav, domaći heroj koji u Bundesligi igra za VfB Stuttgart.

Njemačka je tim golom došla do sedme uzastopne pobjede dok je Gani ovo četvrti uzastopni poraz. Do SP-a Gana će odigrati prijateljske utakmice s Meksikom i Walesom dok će Nijemci svoje provjere imati protiv Finske i domaćina SAD-a.

Njemačka će na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku igrati u skupini s Obalom Bjelokosti, Ekvadorom i Curacaom.

Gana će, osim s Hrvatskom, ovog ljeta snage odmjeriti s Engleskom i Panamom.

