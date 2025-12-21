VIDEO / Ništa novo u Gironi: Livaković opet na klupi, Atletico do rutinske pobjede

Podijeli :

Atletico Madrid je u gostima pobijedio Gironu s 3-0 u 17. kolu španjolske Primere i skočio na treće mjesto.

Gosti su postigli dva gola u prvom poluvremenu, Koke je zabio u 13. minuti, a Connor Gallagher u 38. minuti. Antoine Griezmann postigao je posljednji gol u drugoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena.

Dominik Livaković je ostao na klupi domaćih.

Atletico Madrid, nakon 11. pobjede u sezoni, treći je na tablici Primere s 37 bodova, dok je Girona u zoni ispadanja, na 18. mjestu, s 15 bodova.

