VIDEO / Nevjerojatno: Vuškovićev suigrač zbog opasne igre dobio crveni, a onda se dogodilo ovo

Podijeli :

U posljednjem susretu petog kola njemačkog nogometnog prvenstva Union Berlin i HSV su odigrali bez golova.

Najbolju priliku na utakmici imao je domaćin u 10. minuti kada Andrej Ilić nije uspio realizirati jedanaesterac. Njegov udarac obranio je Daniel Heuer Fernandes.

Kazneni udarac je skrivio Rayan Philippe oborivši Dioga Leitea. Domaćin je bio blizu gola i u 77. minuti, no Christopher Trimmel je pogodio okvir gola.

U posljednjim trenucima susreta gostujući veznjak Fabio Vieira je dobio crveni karton, a prilikom opasne igre na protivničkog igrača sam se ozlijedio i u pratnji liječničke službe napustio teren. To je nešto što se jako rijetko viđa.

Josip Juranović nije nastupio za Union zbog ozljede, dok je Marin Ljubičić bio na klupi. Za HSV je cijeli susret odigrao Luka Vušković i bio jedan od najboljih igrača na terenu. Berlinski sastav drži 11. poziciju, dok je HSV na 13. mjestu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.