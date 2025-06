VIDEO / Nevjerojatni Russell ‘ukrao’ pole position Verstappenu, Norris tek sedmi

Podijeli :

Sve je spremno za 10. utrku sezone u svijetu Formule 1. Ovog vikenda se održava Velika nagrada Kanade, a nakon odrađenih treninga red je došao i na kvalifikacije. Tamo je posebno zanimljiva bila prva runda koja je donijela iznenađujuće letove dijelova s bolida Alexa Albona te neočekivano ispadanje Carlosa Sainza. Borba za pole position vodila se između uobičajenih vozača - Oscara Piastrija, Landa Norrisa te Maxa Verstappena, a na kraju je startnu poziciju osvojio neočekivan vozač. George Russell je nevjerojatnim krugom srušio Verstappena dok je Piastri završio treći. Norris je razočarao završivši tek sedmi.

Prva runda kvalifikacija počela je turbulentno jer je Alex Albon doživio oštećenje bolida i to bez kontakta sa zidom. Ipak, tajlandski vozač, kojemu je Williams uspio osposobiti bolid za vrijeme crvene zastave, je izborio drugu rundu. No, njegov kolega Carlos Sainz nije bio te sreće. On se pozicionirao na 17. mjestu.

Osim Sainza, u prvoj rundi su svoje kvalifikacije završili Pierre Gasly (20.), Liam Lawson (19.), Lance Stroll (18.) te Gabriel Bortoleto kojemu je Q2 pobjegao za samo sedam tisućinki sekunde.

U drugoj rundi “izvisili” su Yuki Tsunoda, Franco Colapinto, Nico Hulkenberg te dvojac iz Haasa Oliver Bearman i Esteban Ocon. Najviše može žaliti Tsunoda koji je eventualnim prolaskom u Q3 mogao ublažiti kaznu koju je na FP3 zaradio nepoštivanjem crvene zastave. Ovako će Japanac u sutrašnjoj utrci krenuti s posljednje pozicije.

Početak završne faze kvalifikacija bio je značajan jer je jedan od konkurenata za “pole position” Lando Norris napravio grešku koja mu je izbrisala krug. Odradio je potom još jedan krug na istom setu guma, ali to je bilo dovoljno za peto mjesto na samom početku kvalifikacija. U posljednje četiri minute kvalifikacija kao vodeći je s minimalnom prednošću (25 tisućinki) ušao Max Verstappen, a njegov prvi pratitelj bio je Oscar Piastri dok su drugi red u tom trenu zatvarali Mercedesovi vozači George Russell i Kimi Antonelli.

U posljednjim minutama veliku grešku napravio je Charles Leclerc koji je najbrže vrijeme u prvom sektoru upropastio te je na kraju ostao na niskoj osmoj poziciji.

Već je to bila najava da će posljednja minuta biti uzbudljiva. Prvo je Piastri preuzeo “pole” da bi onda Norris bio neuspješan u popravljanju svog vremena, a onda se činilo kako će Verstappen svojim vremenom osvojiti prvo mjesto. No, onda se ukazao Russell koji je sjajnim vremenom srušio Nizozemca za svoj drugi uzastopni “pole position” u Kanadi.

KONAČNI REZULTATI KVALIFIKACIJA

1. George Russell

2. Max Verstappen

3. Oscar Piastri

4. Kimi Antonelli

5. Lewis Hamilton

6. Fernando Alonso

7. Lando Norris

8. Charles Leclerc

9. Isack Hadjar

10. Alex Albon

11. Yuki Tsunoda

12. Franco Colapinto

13. Nico Hulkenberg

14. Oliver Bearman

15. Esteban Ocon

16. Gabriel Bortoleto

17. Carlos Sainz

18. Lance Stroll

19. Liam Lawson

20. Pierre Gasly