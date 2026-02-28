VIDEO / Nevjerojatni Kuzmanović upisao 20 obrana u utakmici Bundeslige

Podijeli :

U 23. kolu njemačke rukometne Bundeslige Gummersbach Dominika Kuzmanovića gostovao je kod Kiela Domagoja Duvnjaka te su upisali prvu pobjedu nakon skoro 20 godina. Posljednja pobjeda stigla je 2006. godine u lipnju. Ključan čovjek u ovoj pobjedi bio je Dominik Kuzmanović koji je upisao nevjerojatnih 20 obrana. Pokazao je tako Magdeburgu da je pravi potez što ga dovode u sljedećoj sezoni.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.