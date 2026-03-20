VIDEO / Nevjerojatni Dončić ‘eksplodirao’ u Miamiju, fenomenalna predstava na Floridi!

Gosti su na krilima sjajno raspoloženog Dončića u trećoj četvrtini preuzeli inicijativu i poveli i s 13 poena razlike, a u posljednjoj su, unatoč nekoliko ozbiljnih pokušaja Miamija, zadržali prednost i stigli do osme uzastopne pobjede.

u pobjedi 134:126 postigao gotovo polovicu poena svoje momčadi (60). Iz igre je šutirao nevjerojatnih 18/30, za tri poena 9/17, a svom učinku dodao je još sedam skokova i tri asistencije. Također je ukrao pet lopti i izgubio samo dvije te bio neupitni junak susreta.

Sve to uspjelo mu je manje od 24 sata nakon utakmice protiv Houstona, kada je u pobjedi postigao 36 poena.