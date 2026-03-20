VIDEO / Nevjerojatni Dončić ‘eksplodirao’ u Miamiju, fenomenalna predstava na Floridi!

Luka Dončić je u noći na petak priredio predstavu o kojoj govori cijela NBA liga. U pobjedi Los Angeles Lakersa rezultatom 134:126 protiv Miami Heata postigao je čak 60 poena i bio glavni junak osme uzastopne pobjede Lakersa.
Lakersi su utakmicu otvorili vrlo loše. U prvoj četvrtini primili su čak 42 poena, no unatoč tome su na poluvremenu zaostajali samo šest poena (59:65) te su si osigurali dobru poziciju za preokret.
Gosti su na krilima sjajno raspoloženog Dončića u trećoj četvrtini preuzeli inicijativu i poveli i s 13 poena razlike, a u posljednjoj su, unatoč nekoliko ozbiljnih pokušaja Miamija, zadržali prednost i stigli do osme uzastopne pobjede.
u pobjedi 134:126 postigao gotovo polovicu poena svoje momčadi (60). Iz igre je šutirao nevjerojatnih 18/30, za tri poena 9/17, a svom učinku dodao je još sedam skokova i tri asistencije. Također je ukrao pet lopti i izgubio samo dvije te bio neupitni junak susreta.
Sve to uspjelo mu je manje od 24 sata nakon utakmice protiv Houstona, kada je u pobjedi postigao 36 poena.
Odličan je bio i veteran LeBron James, koji je ostvario triple-double. Postigao je 19 poena, 15 skokova i 10 asistencija, dok se Austin Reaves zaustavio na 18 poena.
James je izjednačio rekord po broju odigranih utakmica u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, koji je dosad bio u vlasništvu već umirovljenog igrača Bostona, Roberta Parisha iz 1997. godine — obojica su u regularnom dijelu sezone odigrala po 1611 utakmica.
Kod domaćih je s 28 poena najbolji bio Bam Adebayo, koji je prije nekoliko dana postigao 83 poena, no ovoga puta morao je promatrati show slovenskog superstara.
