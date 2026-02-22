VIDEO / Nevjerojatna sekvenca u Bundesligi: Gosti zabili gol za vodstvo, a onda je sudac poništio pogodak i dosudio penal na drugoj strani

Podijeli :

Prvo poluvrijeme utakmice između Heidenheima i Stuttgarta u sklopu 23. kola Bundeslige bilo je itekako zanimljivo. Vidjeli smo četiri gola, a posebno zanimljiva je bila sekvenca od 31. do 34. minute. Tada je prvo Ermedin Demirović zabio gol za 2:1 Stuttgarta, no VAR soba je ukazala glavnom sucu na mogući prekršaj uoči pogotka na suprotnoj strani terena. Tamo je srušen Eren Dinkci te je sudac nakon monitora poništio gol i dosudio kazneni udarac. Tako smo vidjeli nesvakidašnju situaciju u kojoj je gol poništen zbog kaznenog udarca na suprotnoj strani terena.

