VIDEO / Nevjerojatna predstava Amerikanca nije bila dovoljna aktualnom prvaku Eurolige za pobjedu protiv Žalgirisa

Kakav spektakl smo gledali u Kaunasu u drugom kolu Eurolige! Žalgiris je početkom posljednje četvrtine imao +14, Fenerbahče je, predvođen sjajnim Baldwinom, uspio preokrenuti, no na kraju je ipak ostao praznih ruku kada je Nicolo Melli promašio tricu za produžetak. Na kraju, aktualni europski prvak pao je u prepunoj Žalgirio Areni – 84:81.

Žalgiris je vodio gotovo cijelu utakmicu. U početku su ih nosili Birutis i Williams-Goss, a u trećoj četvrtini Francisco i Tubelis pogodili su po dvije uzastopne trice. Domaćin je nekoliko puta imao +14, uključujući i početak zadnje dionice, kada je Francisko položio za 67:53.

No tada na scenu stupa nevjerojatni Baldwin, koji je u posljednjoj četvrtini ubacio čak 18 poena, uključujući i tricu tri minute prije kraja, kojom je Fenerbahče došao do prvog vodstva na utakmici – 76:75.

Unatoč izgubljenoj velikoj prednosti, domaći se nisu slomili. Williams-Goss je pogodio floater, a ključni su bili domaći junaci, teška trica Ulanovasa, na koju je Baldwin odmah odgovorio, a zatim i trica Butkevičiusa iz kuta za 82:79.

U sljedećem napadu Baldwin je promašio dvije trice, no Fener je ipak dobio još jednu priliku. Baldwin je mudro odigrao i ostavio Mellija potpuno samog, ali talijanski krilni centar nije pogodio šut za produžetak.

Baldwin je na kraju završio susret s nestvarnih 36 poena, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu Fenerbahčea.

U sljedećem kolu Žalgiris idući petak gostuje kod Bayerna u Münchenu, dok Fenerbahçe istoga dana dočekuje Crvenu zvezdu.