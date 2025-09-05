VIDEO / Nesuđeni dinamovac donio bod Sloveniji u posljednjim minutama utakmice

Podijeli :

Počele su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u skupini B. Prvi susret je bio derbi između Slovenije i Švedske u Stožicama. Poveli su Šveđani golom Anthonyja Elange u 18. minuti da bi Sandi Lovrić izjednačio nakon greške Robin Olsena na vratima Švedske. Gosti su se ipak oporavili od toga te su u 73. minuti preko Yasina Ayarija došli do vodstva. Međutim, nisu ga sačuvali, a razlog za to bio je nesuđeni dinamovac Žan Vipotnik. Slovenski napadač, koji sada igra u Swanseaju, mrežu Olsena zatresao je u 90. minuti i tako je donio važan bod Sloveniji. U sljedećoj utakmici momčad Matjaža Keka ide u goste Švicarskoj dok će Šveđani gostovati na Kosovu.

